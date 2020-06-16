Аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные авиарейсы [ Редактировать ]
Международный аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные пассажирские авиарейсы на ближайшее время. Причиной этого стало продление карантина в Киеве.
Соответствующее сообщение аэропорт опубликовал в Facebook.
"Международный аэропорт Киев не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03.00 по местному времени, 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве", - говорится в сообщении.
Аэропорт просит пассажиров внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.
Напомним, с 15 июня в Украине запустили международные авиарейсы.
Также сообщалось, что аэропорт Одессы возобновил международное авиасообщение.
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