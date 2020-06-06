В Польше продлили запрет на международные авиаперевозки: названы причины [ Редактировать ]
В Польше совет министров продлил запрет на международные авиаперевозки, введенный из-за эпидемии коронавируса до 16 июня 2020 года. Об этом сообщает PAP, передает Громадське.
Из-за эпидемии в Республике Польша необходимо продлить период запрета воздушного движения международных рейсов. В связи с планирующимся снятием ограничений на пересечение границ Польши запрет будет продлен до 16 июня 2020 года
Но, в то же время министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский подписал поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска. Поправка к регламенту расширяет категории лиц, имеющих право на въезд на территорию Республики Польша во время карантина.
Напомним, ранее в Польше назвали дату президентских выборов.
Читайте также, Польский Сейм принял закон о месте проведения выборов президента.
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