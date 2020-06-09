Правительство Австрии намерено запретить продавать авиабилеты дешевле 40 евро. Таким образом в стране решили бороться с загрязнением окружающей среды.

Соответствующее решение приняли в понедельник, 8 июня, сообщает DW.

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Министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер назвала этот шаг противостоянием "социальному и природоохранному демпингу" (продаже товаров ниже рыночных цен).

Также пассажиры, которые планируют преодолевать самолетом расстояние меньше 350 км, должны будут доплатить еще 30 евро налога.

Отмечается, что в дальнейшем в стране вообще могут запретить короткие перелеты длительностью менее трех часов, при условии, если существует альтернативный быстрый маршрут поездом.

Также авиакомпания Austrian Airlines получила в этот день 600 миллионов евро финансовой помощи для преодоления кризиса вследствие пандемии.

Напомним, в Австрии с 15 мая открылись рестораны, церкви и некоторые школы.

Также мы писали о том, что в Польше продлили запрет на международные авиаперевозки.