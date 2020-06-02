NASA предупредила об опасном объекте, который направляется в сторону орбиты Земли.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

По информации, угроза падения является лишь теоретической, так как объект приблизится к планете на расстояние в 13 раз дальше, чем орбита Луны и окажется на наименьшем расстоянии от Земли 6 июня.

Отмечается, что астероид 163348 имеет диаметр от 250 до 570 метров и опасность представляет лишь потому, что траектория его полета проходит через земную орбиту.

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