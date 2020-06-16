В Ивано-Франковской области усилили карантин [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области приостановили работу фитнес-центров и спортивных залов. Это связано с распространением коронавируса. Об этом сообщила местная облгосадминистрация.
Решение принято в рамках усиления карантинных мер. Также запрещена работа музеев и других культурных учреждений с приемом посетителей.
Вместе с тем проводить церковные богослужения разрешено при условии не более одного человека на 10 м2.
На протяжении последних дней значительно возросло количество прикарпатцев, которые заболели коронавирусной болезнью.
Показатель заболеваемости в Ивано-Франковской области за семь дней вырос до 13,44 на 100 тысяч населения при правительственном нормативе 12.
Ранее мы писали, что в Киев и еще 10 областей не снимут ограничения. Такое решение связано с превышением показателя заболеваемости.
по теме
Новый этап смягчения карантина: что разрешено с 10 июня
В среду, 10 июня, в Украине начался новый этап выхода из карантина
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
За минувшие сутки в Украине зафиксировали новые случаи коронавируса
Карантин в Украине: Кабмин снял ряд ограничений
С 5 июня Кабинет министров снимает ряд ограничений в стране, которые ранее были введены в рамках карантина
В Киеве могут ужесточить карантин: названо условие
Условие для этого назвал мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
За минувшие сутки в Украине зафиксировали новые случаи коронавируса