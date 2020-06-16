В Ивано-Франковской области приостановили работу фитнес-центров и спортивных залов. Это связано с распространением коронавируса. Об этом сообщила местная облгосадминистрация.

Решение принято в рамках усиления карантинных мер. Также запрещена работа музеев и других культурных учреждений с приемом посетителей.

Вместе с тем проводить церковные богослужения разрешено при условии не более одного человека на 10 м2.

На протяжении последних дней значительно возросло количество прикарпатцев, которые заболели коронавирусной болезнью.

Показатель заболеваемости в Ивано-Франковской области за семь дней вырос до 13,44 на 100 тысяч населения при правительственном нормативе 12.

Ранее мы писали, что в Киев и еще 10 областей не снимут ограничения. Такое решение связано с превышением показателя заболеваемости.