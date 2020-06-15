В столице не разрешили открывать бары, развлекательные центры и ночные клубы.

Об этом на брифинге сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, работу могут продолжать только летние площадки кафе и ресторанов.

Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не позволял. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы.

Кличко также добавил, что полиция продолжает составлять административные протоколы на нарушителей карантина.

Ранее мы писали, что в Киев и еще 10 областей не снимут ограничения. Такое решение связано с превышением показателя заболеваемости.