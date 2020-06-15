Карантин в Киеве: когда откроют развлекательные заведения [ Редактировать ]
В столице не разрешили открывать бары, развлекательные центры и ночные клубы.
Об этом на брифинге сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, работу могут продолжать только летние площадки кафе и ресторанов.
Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не позволял. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы.
Кличко также добавил, что полиция продолжает составлять административные протоколы на нарушителей карантина.
Ранее мы писали, что в Киев и еще 10 областей не снимут ограничения. Такое решение связано с превышением показателя заболеваемости.
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