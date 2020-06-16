Около 20 человек, среди которых большинство не достигли совершеннолетия, требовали от партии "Слуга народа" запретить норковые фермы в Украине, Европе и мире. Они стояли с плакатами и брошюрами и скандировали лозунги о запрете звероферм. Депутаты проходили на заседание фракции и интерес не проявляли.

"Мы будем общаться с каждым депутатом", - выразил свое пожелание координатор кампании "Хутро OFF" Павел Вышебаба.

Митингующие требуют принять закон 2360 о запрете норковых ферм, проект которого из-за своей несостоятельности получил негативные заключения во всех профильных комитетах Верховной Рады. Он противоречит директивам ЕС и существующим ныне законам.

"Фактически законопроект 2360 уничтожает целую отрасль сельского хозяйства - звероводство, - уверен президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина. - Мизерное количество профессиональных активистов, подпитываемое финансами с запада, не понимает последствий для имиджа и экономики Украины. Как минимум 1500 человек в сельской местности, которые потеряют работу, но ни в законопроекте, ни в пояснительной записке к нему нет ни единого слова о трудоустройстве этих людей. Не говоря уже о компенсации предпринимателям, вложившим в оборудование для ферм 100 миллионов долларов".

Справка. По состоянию на сегодня члены АЗУ вложили около 106 млн долларов США инвестиций в развитие аграрного сектора Украины, обеспечили работой около 1500 работников, проживающих преимущественно в сельской местности, ежегодно обеспечивают от 53 до 70 млн долларов США экспорта отечественной продукции и валютных поступлений в Украину, а также платят в бюджеты всех уровней, включая бюджеты сельских советов, более 70 млн грн в год налоговых платежей. Норковые фермы перерабатывают около 50 тысяч тонн отходов птицефабрик и рыбозаводов, непредназначенных для употребления в пищу человеком.