Министр экономики Игорь Петрашко назвал катастрофической ситуацию с инфляцией в Украине. Темпы замедлились до 1,6%, тогда как согласно макропрогнозам, заложенным в бюджет, инфляция должна находиться на уровне 11%.

Он отметил, что правительство сейчас думает над путями, которыми можно стимулировать экономику страны.

"Сборный макропрогноз, который стал основой для бюджета предусматривает инфляцию на уровне 11%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцию. Инфляция в 1,6%. Все страны ЕС и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности, депрессия по заработным платам для работников, и поскольку Украина не находится в евро и зоне американской - это также депрессия относительно торговых балансов. Мы сейчас думаем над путями, которыми можно стимулировать экономику", - заявил Петрашко.

Ранее мы писали, что в Украине поднимут минимальную зарплату.