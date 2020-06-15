Пенсії в Україні: Острікова оцінила ситуацію з нарахуванням виплат

В п'ятницю, 12 червня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" одна з найкращих українських фінансистів Тетяна Острікова розповіла, чи не вкрадуть гроші в наших пенсіонерів?