В Украине поднимут минимальную зарплату [ Редактировать ]
Во втором полугодии минимальный размер заработной платы для граждан должен быть увеличен более чем на 500 гривен. Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает "Интерфакс-Украины".
Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата.
На данный момент, утверждает Лазебная, специалисты выясняют, как на Украину повлияет ситуация с повышением зарплат.
То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну.
Ранее мы писали о том, что в апреле 2020 года - во второй месяц карантина - в Украине резко обвалилась средняя зарплата.
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