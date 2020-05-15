Из США прибыл важный груз для украинских военных [ Редактировать ]
В Украину из США прилетел самолет с помощью для наших военных. Груз доставили в рамках двусторонних внешнеполитических отношений и сотрудничества в сфере безопасности между странами.
Об этом сообщает Посольство США в Украине на своей странице в Facebook.
"Мы продолжаем оказывать Украине помощь в области безопасности. На этой неделе Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне ООС", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.
Ранее сообщалось, что в период карантина МАУ доставляет гуманитарные грузы.
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