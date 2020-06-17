Пентагон надає Україні партію зброї на $60 мільйонів [ Редактировать ]
США надають Україні оборонне обладнання на понад 60 мільйонів доларів. У вантажі, зокрема, протитанкові ракети Javelin, а також рації та боєприпаси. Про це інформувало американське посольство в Україні на своїй сторінці у Facebook.
"Сполучені Штати наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії", - йдеться у повідомленні.
Продаж "джавелінів" Україні на суму 39 млн доларів Держдеп погодив у жовтні. Контракт передбачає продаж 150 ракет та відповідного устаткування. Це друга партія американської зброї, яку отримує українська армія.
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