США надають Україні оборонне обладнання на понад 60 мільйонів доларів. У вантажі, зокрема, протитанкові ракети Javelin, а також рації та боєприпаси. Про це інформувало американське посольство в Україні на своїй сторінці у Facebook.

"Сполучені Штати наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Продаж "джавелінів" Україні на суму 39 млн доларів Держдеп погодив у жовтні. Контракт передбачає продаж 150 ракет та відповідного устаткування. Це друга партія американської зброї, яку отримує українська армія.