Старый картофель опасен для здоровья [ Редактировать ]
Врачи рассказали о негативных свойствах старого картофеля. Указанный продукт вреден для здоровья из-за большой концентрации токсинов, передает newsyou.info.
Весной клубни старого картофеля начинают прорастать. Именно во время данного процесса в овоще вырабатывается гликоалкалоид соланин - опасный токсин. Если употребить много картофеля, то человека ждет пищевое отравление: тошнота, рвота и диарея.
Диетолог отметила, что подобного исхода можно избежать, правильно приготовив продукт. Старый картофель лучше всего варить, поскольку при прожарке концентрация токсинов увеличивается. Кроме этого перед приготовлением желательно снять кожуру, в которой содержится больше гликоалкалоида соланина, и подержать продукт в холодной воде, что поможет вывести определенное количество вредных микроэлементов.
Соблюдение элементарных правил позволит избежать проблем при употребления старого картофеля. Все же эксперт отметила, что для серьезных последствий необходимо съесть много продукта. Именно поэтому разовое употребление даже приготовленного не по правилам овоща не навредит здоровью.
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