Авиакатастрофа в Одессе: скончался еще один человек [ Редактировать ]
В среду, 17 июня, в Одессе упал легкомоторный самолет "Дельфин". Спустя некоторое время после крушения погиб один из пилотов. Позже стало известно о том, что в больнице скончался и второй пилот. Об этом сообщил журналистам начальник регионального главка Национальной полиции Олег Бех.
На момент прибытия сотрудников правоохранительных органов они были живы, но находились в крайне тяжелом состоянии. Командиру экипажа Олегу Синице, который является опытным пилотом, полицейские пытались оказать помощь, но он скончался на месте.
По информации ГУ Национальной полиции, оба пилота - 1955 года рождения.
Второго пилота Юрия Жуковского доставили в городскую больницу № 11, где от несовместимых с жизнью травм он скончался. На место происшествия также прибыли представители предприятия "Укравиарух" и международного аэропорта "Одесса". Как отметил Бех, видеорегистраторы, которые были на борту, изъяты.
Мы уже знаем, что в 11:55 самолет начал движение. В 12:14 командир сообщил, что необходима аварийная посадка. И в 12:16 с ним пропала связь.
Ранее сообщалось, что в небе над Канадой столкнулись самолеты с пассажирами. Также мы писали о том, что в Пакистане разбился самолет.
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