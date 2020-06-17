В среду, 17 июня, в Малиновском районе Одессы упал легкомоторный самолет. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одессы.

Самолет упал на Овидиопольской дороге. На месте происшествия работают правоохранители, выясняют причины аварии.

По состоянию на 13:15 известно, что на момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в небе над Канадой столкнулись самолеты с пассажирами.

Также мы писали о том, что в Пакистане разбился самолет.