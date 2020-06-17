Затоплені дороги, понівечені мости та викорчувані дерева - такі наслідки негоди, яка пронеслася західними регіонами. Як люди відбудовують зруйноване і у скільки їм обійшовся розгул стихії - з'ясовували наші кореспонденти.

На Буковині вже тиждень дощить. Найбільше потерпає гірське село Розтоки - там підтопило понад пів сотні будинків.

У селі Банилів зруйнувало дамбу. Берег річки Черемош укріплювали цілу ніч. А це вже село Тисовець. Тут лише дрібні потічки, та й у них вода піднялася.

"Дивіться, це з лісу пішла вода - піднімається досить стрімко".

Місцеві пригадують, у 2010 вистачило 40 хвилин, аби вода затопила все довкола. Тоді знесло ледь не всі мости. А єдина дорога в селі - досі не відремонтована.

Василь Коваль, староста села Тисовець:

Шматок дороги зсувається, вода вимиває, підтоплює ту хатину.

Напередодні водна стихія зруйнувала єдину переправу. Місцеві жителі настільки нажахані, що завжди тримають напоготові документи та цінні речі.

Василь Тодеренчук, сільський голова Великого Кучурова:

Малий дощ - хто вздовж річки - маленька проблема, а вони вже думають над тим, що має бути. Машини приїжджають на ту територію, де не їдуть, бо в минулому році 2 чи 3 машини затопило.

Збитки від негоди сягають десятків мільйонів гривень, підраховують у місцевому управлінні водних ресурсів. І це лише в басейнах великих річок. Дамби потрібно терміново укріплювати. Та на це бракує коштів.

Олександр Рошко, заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет:

Фінансування за останні 6 років відбулося в розмірі 3%.

На Закарпатті висока вода знесла міст у прикордонному з Польщею селі Лубня. Понад дві сотні людей залишилися відірваними від світу. Затопило чотири села на Рахівщині. Селевий потік поламав дерева, розмив дорогу в селі Стримба.

В Ужгороді на переїзді під залізничним мостом затонув автомобіль.

Федір Філіп, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ДСНС у Закарпатській області:

Випала дуже велика кількість опадів і водовідна система просто була неспроможна таку значну кількість води. Проводилися відкачка води з двох підвальних приміщень.

Вода заполонила й середмістя Ужгорода. Місцевий молодик навіть влаштував заплив у дощовій воді.

На Дніпропетровщині найбільше постраждали жителі Кам'янського. Сильний вітер повиривав з корінням дерева-велетні. Під гілками опинилися не лише автівки, а й перехожі. Постраждало четверо людей. П'ятдесяти-п'яти-річну жінку в тяжкому стані доправили до обласної лікарні імені Мечникова.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Переломы позвонков, обеих костей голени, тяжелое состояние. Она уже пришла в сознание. Уже начинает говорить, но, к сожалению, черепно-мозговая травма которая присутствует, не дает ей вспомнить всех моментов происшедшего.

Рятувальники попереджають негода не відступатиме. Майже по всій країні, крім крайнього сходу, прогнозують град і шквали до двадцяти метрів за секунду.