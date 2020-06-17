Гейша-онлайн: коронавірус відправив японських красунь працювати у інтернеті [ Редактировать ]
Завдяки епідемії в Японії з'явився новий сервіс - гейша-онлайн. Тепер насолодитися традиційним японським мистецтвом можна не встаючи з дивану. Достатньо замовити виставу через інтернет. Про давню професію на сучасний лад - дивіться далі.
Зазвичай аудиторія гейші на ім'я Чача - це група заможних чоловіків, які спостерігають за традиційними танцями в залі, застеленій татамі. Але сьогодні на неї дивляться молоді жінки з келихом вина в руці, багатодітні сім'ї та всі охочі, хто має інтернет.
Чача, гейша:
Коли мені вперше запропонували виступити онлайн, я була здивована. Але водночас зраділа, адже останнім часом спілкувалася тільки з родичами. А тут випала нагода з кимось провести час, нехай і через екран комп'ютера.
У більшості людей помилкові уявлення про гейшу. Ця професія не має нічого спільного з тілесними втіхами. Висококваліфіковані артистки, які знаються на традиційних японських танцях, музичних інструментах та іграх, ведуть веселі бесіди та підливають саке своїм клієнтам. І не дивно, що пандемія стала загрозою для їхньої професії.
Чача, гейша:
Я працювала п'ять-шість днів на тиждень, але всі заходи скасували, зокрема й вечірки. Уперше за десять років у мене виникли фінансові труднощі.
Саме через цю проблему Тамакі Нішімура заснувала онлайн-сервіс - "Знайомтеся з гейшею", до якого й долучилася Чача. Хоч культура гейш історично пов'язана з містом Кіото, їхні громади існують по всій Японії. У місті Хаконе, це приблизно 80 кілометрів від Токіо, налічується майже півтори сотні гейш.
Тамакі Нішімура, керівниця проєкту "Знайомтеся з гейшею":
Традиційна японська культура поступово зникає, тож ми повинні зберегти її, перелаштувати на сучасний лад. Якби не гейші в Хаконе, я, певно, не створила б цього проєкту. Вони готові до нових викликів, не обов'язково в традиційному стилі.
Проєкт покликаний допомогти гейшам заробити під час епідемії та ознайомити всіх охочих з їхньою культурою.
Мічіко Маеда, онлайн-клієнтка:
Я долучилася до онлайн-вечірки, бо хотіла якось підтримати гейш. Та цей сервіс відкрив очі мені та багатьом жінкам. Ми теж можемо насолоджуватись виставою.
Чача залюбки пристосувалася до онлайн-технології, завдяки якій багато шанувальників з різних куточків світу можуть віртуально побувати в Хаконе. Проте все ж таки жінка мріє повернутися до звичної роботи - перед живою аудиторією.
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