В среду, 17 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. Соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что данное постановление №3675 сейчас передано на рассмотрение руководству парламента. При этом текст документа на данный момент отсутствует.

Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет назывался главным кандидатом на должность министра образования. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 баллотировался от "Блока Петра Порошенко".

Ранее Зеленский назначил своего советника первым замсекретаря СНБО.