Назначении министра образования и науки: в Раду внесли проект постановления [ Редактировать ]
В среду, 17 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. Соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что данное постановление №3675 сейчас передано на рассмотрение руководству парламента. При этом текст документа на данный момент отсутствует.
Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет назывался главным кандидатом на должность министра образования. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 баллотировался от "Блока Петра Порошенко".
Ранее Зеленский назначил своего советника первым замсекретаря СНБО.
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