В Раде забраковали программу Кабмина [ Редактировать ]
В среду, 17 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании отказался поддержать обновленную программу правительства.
Новый документ поддержали только пять членов комитета, еще четыре проголосовали "против" и столько же воздержались.
Комитет решил рекомендовать Раде определиться относительно документа путем голосования.
Также программу не поддержал комитете по свободе слова и комитет по информационной политике.
Отметим, правительство проработало уже 100 дней, а парламент так до сих пор и не принял его программу. Ранее в Раде называли программу Кабмина "рефератом", ее отклонили все комитеты парламента.
Ранее мы сообщали, что в Украине появится новый государственный орган.
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