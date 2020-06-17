В среду, 17 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании отказался поддержать обновленную программу правительства.

Новый документ поддержали только пять членов комитета, еще четыре проголосовали "против" и столько же воздержались.

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Комитет решил рекомендовать Раде определиться относительно документа путем голосования.

Также программу не поддержал комитете по свободе слова и комитет по информационной политике.

Отметим, правительство проработало уже 100 дней, а парламент так до сих пор и не принял его программу. Ранее в Раде называли программу Кабмина "рефератом", ее отклонили все комитеты парламента.

Ранее мы сообщали, что в Украине появится новый государственный орган.