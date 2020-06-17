Украина готовится к проведению очередного саммита "Украина-ЕС". Он запланирован на 1 октября. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, на саммите ожидается подписание соглашения о совместном авиационном пространстве.

Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Британии из Евросоюза эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита "Украина-ЕС" в октябре это соглашение, наконец, было подписано.

Ранее саммит ЕС рассмотрит реализацию Минских соглашений.