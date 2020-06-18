У Києві під час сильної зливи напередодні затопило вулиці, будинки та переходи. Вода потрапила навіть до під'їздів та квартир. Зокрема, у багатоповерхівці на Святошині жителям відрами вичерпували калюжі з помешкань.

Крім того, залило підземні переходи станції метро "Дружби народів"