У Києві затопило будинки та переходи [ Редактировать ]
У Києві під час сильної зливи напередодні затопило вулиці, будинки та переходи. Вода потрапила навіть до під'їздів та квартир. Зокрема, у багатоповерхівці на Святошині жителям відрами вичерпували калюжі з помешкань.
Крім того, залило підземні переходи станції метро "Дружби народів"
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