Какие болезни скрывает тяга к сладкому [ Редактировать ]
Сладкое - страсть многих людей. Однако, за любовью к нему могут скрываться разные болезни. Диетологи рассказали о них, передает newsyou.info.
Часто на сладкое люди налегают во время стресса, что в обычной жизни называется "заеданием проблем" и ведет к излишнему весу и сопутствующим заболеваний. Также резкая потребность в сладком у человека может сигнализировать о нехватке в организме каких-то веществ.
Более опасным вариантом может стать наличие сахарного диабета второго типа, которое тоже вызывает пищевую инверсию. Она проявляется в желании пить сладкую газированную воду. Кроме того, еще один сигнал сахарного диабета - раздражительность. Так выражается недостаток сахара в крови.
Диетологи посоветовали заменять промышленные сладости на натуральные или хотя бы на менее вредные варианты: сезонные фрукты, желе, мармелад или шоколад с высоким содержанием какао. Такие продукты утолят тягу к сладкому и помогут сохранить фигуру.
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