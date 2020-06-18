Сладкое - страсть многих людей. Однако, за любовью к нему могут скрываться разные болезни. Диетологи рассказали о них, передает newsyou.info.

Часто на сладкое люди налегают во время стресса, что в обычной жизни называется "заеданием проблем" и ведет к излишнему весу и сопутствующим заболеваний. Также резкая потребность в сладком у человека может сигнализировать о нехватке в организме каких-то веществ.

Более опасным вариантом может стать наличие сахарного диабета второго типа, которое тоже вызывает пищевую инверсию. Она проявляется в желании пить сладкую газированную воду. Кроме того, еще один сигнал сахарного диабета - раздражительность. Так выражается недостаток сахара в крови.

Диетологи посоветовали заменять промышленные сладости на натуральные или хотя бы на менее вредные варианты: сезонные фрукты, желе, мармелад или шоколад с высоким содержанием какао. Такие продукты утолят тягу к сладкому и помогут сохранить фигуру.

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