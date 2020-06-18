Італійський робот знявся в музичному кліпі. Гуманоїда розробили інженери з технологічного інституту в Генуї. А на екран запросив італійський митець Алекс Брага.

На відео музикант і робот ніби спілкуються за допомогою музики. За словами Браги, у кліпі він показав, як бачить "цифровий гуманізм". Тобто - як люди й машини в майбутньому обмінюватимуться почуттями і творитимуть разом.