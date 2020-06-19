Печерський райсуд Києва арештував голову Херсонської облради Владислава Мангера до 28 липня без права застави. Він, згідно із заявою СБУ, є кінцевим замовником убивства активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, напад стався два роки тому в Херсоні: жінку облили сірчаною кислотою. Вона дістала важких хімічних опіків. І після 3 місяців лікування та численних операцій - померла. Рік тому 5 виконавців злочину, які пішли на угоду зі слідством, засудили на терміни від 3 до 6 років ув'язнення. А в березні одного з підозрюваних в організації нападу Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.