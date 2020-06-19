Один український військовий загинув цієї ночі на Донбасі, ще один - поранений. Це сталося під час ворожої атаки біля Оріхового - там російські найманці тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Загалом, за добу штаб Об'єднаних сил зафіксував 14 атак бойовиків. Окупанти били із заборонених Мінськом потужних мінометів, снайперської та стрілецької зброї.