На Донбасі загинув український військовослужбовець [ Редактировать ]
Один український військовий загинув цієї ночі на Донбасі, ще один - поранений. Це сталося під час ворожої атаки біля Оріхового - там російські найманці тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Загалом, за добу штаб Об'єднаних сил зафіксував 14 атак бойовиків. Окупанти били із заборонених Мінськом потужних мінометів, снайперської та стрілецької зброї.
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