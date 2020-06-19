Коронавирус начал "полномасштабное наступление" на Киев [ Редактировать ]
За сутки в столице выявили 92 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, основная часть новых случаев COVID-19 зафиксирована в столичных школах.
По одному случаю обнаружили в школе 270, 212, 282 и в лицее 51. Также в школе 235 и новый случай в школе 197. В школе 308 коронавирусом заболел завуч. Всех работников, поскольку было много контактных, отправили на самоизоляцию.
Стала известна также статистика заболевания по возрасту:
- 49 женщин, возрастом от 20 до 92 лет;
- 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет;
- 6 детей – от 10 месяцев до 16 лет.
Отмечается, что всего в столице лабораторно подтвердили 4176 случаев коронавируса, 1332 киевлянина смогли победить инфекцию, еще 96 человек погибли.
Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки инфекцию подтвердили у более 900 человек.
по теме
Коронавиус в Киеве: ситуация с инфекцией ухудшилась
Всего коронавирусом болеют почти 4 тысячи киевлян
Карантин в Киеве: когда откроют развлекательные заведения
На этот вопрос ответил Виталий Кличко
В Киеве выросло количество инфицированных коронавирусом
За период эпидемии в столице погибли 88 человек
В Киеве растет количество инфицированных коронавирусом
Всего в столице почти 3,5 тысяч случаев заболевания
Коронавирус в Украине: сколько граждан могут переносить инфекцию
Количество больных смертельной инфекцией доходит до 45%