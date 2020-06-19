За сутки в столице выявили 92 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, основная часть новых случаев COVID-19 зафиксирована в столичных школах.

По одному случаю обнаружили в школе 270, 212, 282 и в лицее 51. Также в школе 235 и новый случай в школе 197. В школе 308 коронавирусом заболел завуч. Всех работников, поскольку было много контактных, отправили на самоизоляцию.

Стала известна также статистика заболевания по возрасту:

49 женщин, возрастом от 20 до 92 лет;

37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет;

6 детей – от 10 месяцев до 16 лет.

Отмечается, что всего в столице лабораторно подтвердили 4176 случаев коронавируса, 1332 киевлянина смогли победить инфекцию, еще 96 человек погибли.

Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки инфекцию подтвердили у более 900 человек.