Карантин в Киеве: закроют ли столичный метрополитен [ Редактировать ]
Киевский метрополитен не подлежит закрытию, не смотря на резкий скачок заболеваемости в Украине.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, МОЗ имеет четкие критерии по установлению карантина и закрытию движения транспорта.
В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации... в том числе региональные.
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