Киевский метрополитен не подлежит закрытию, не смотря на резкий скачок заболеваемости в Украине.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, МОЗ имеет четкие критерии по установлению карантина и закрытию движения транспорта.

В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации... в том числе региональные.

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