Студенты Хмельницкого пробились в финал престижного конкурса [ Редактировать ]
Студенты из Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии вышли в финал конкурса национальных культур и искусств "World Folk Fest Vision" в Катаре.
Студенческий хоровой коллектив Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии прошел Национальный отбор, полуфинал с 3950 конкурсантов 115 стран пяти континентов и сейчас находятся в финале Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусств в Интернете.
Аналогов такого масштабного фестиваля-конкурса в мире не существует! Это яркое событие для Украины, второе место в неофициальном командном зачете.
17 июня 2020 по итогам совместного открытого Народного голосования и голосования международного профессионального жюри объявлены имена 100 победителей, допущенных к финалу Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусств "мировое народное видение" (в глобальном виртуальном пространстве).
Мы просим всех, неравнодушных к искусству и к нашей работе, людей приобщиться к голосованию и поддержать нас.
Чтобы проголосовать за коллектив в финале нужно перейти на сайт и пройти несложную процедуру регистрации.
После этого среди участников ищите хоровой коллектив "Student choir of Khmelnytsky Humanitarian-Pedagogical Academy". Под информацией о коллективе вы найдете цифры оценки от 0 до 10. Нажимаете на оценку "10" и ждете пока ваш голос зачтется.
Окончательные итоги финала и имена победителей будут объявлены 1 июля 2020 года.
Известно, что "World Folk Fest Vision" – это глобальный международный движение, открытый для культурного диалога с участием стран Европы и Азии, Северной и Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании.
Поддержать конкурсантов из Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии можно, пройдя по ссылке.
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