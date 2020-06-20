Google запустил конкурента Pinterest (видео) [ Редактировать ]
Американская корпорация Google запустила cервис Keen, представляющий собой платформу для создания и поиска подборок с интересующих пользователем тематическим контентом наподобие Pinterest. Сервис доступен как в интернет-браузерах, так и на платформе Android.
Разработкой приложения занималось экспериментальное подразделение Google Area 12. По словам разработчиков, Keen рассчитан не на бесконечную прокрутку ленты с неактуальной информацией, а на точечное попадание в интересы пользователей путем машинного обучения сервиса.
Отвечать за автоматическую работу системы будет искусственный интеллект, который разрабатывают в Google. Чем больше материалов сохранит пользователь, тем более релевантным будет предложенный контент.
Авторизовавшись с помощью аккаунта Google, пользователь может указать, какие темы ему интересны. Это могут быть картинки, видео, товары из интернет-магазинов, тексты и т.д.
У Pinterest сейчас 350 млн активных пользователей, которые генерируют огромный объем контента.
Ранее сообщалось, что корпорацию Google могут оштрафовать на 5 миллиардов долларов за незаконный сбор персональных данных пользователей.
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