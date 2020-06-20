Чорногорія прийматиме наших громадян лише за наявності негативного результату тесту на коронавірус

Наступного тижня розпочнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Про це заявили на традиційній селекторній нараді в офісі президента. А в столиці вже оштрафували 17 нічних закладів за порушення карантину, відкрили два кримінальних провадження.

Тим часом Чорногорія та Угорщина відкрили кордони для українців. Своїх співвітчизників угорська сторона пропускає без необхідності проходити обсервацію.

Від обсервації звільняються й ті українці, які в'їжджають у 30-кілометрову зону не більше ніж на добу. А от Чорногорія прийматиме наших громадян лише за наявності негативного результату тесту на коронавірус.