Главный санитарный врач Украины - Виктор Ляшко заявил, 20 июня, что главной причиной стремительного роста заболеваемости COVID-19 стали - нарушение санитарных норм. Об этом Ляшко заявил по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Основная причина роста - нарушение санитарных мероприятий субъектами хозяйствования. Также на негативную динамику заболеваемости повлияло несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте. Для недопущения ухудшения эпидемической ситуации и вынужденного усиления карантинных мероприятий будет усилен государственный контроль

Минздрав анонсировал проведение регулярных рейдовых проверок по соблюдению субъектами хозяйствования установленных требований. Будет проверяться режим ношения масок, социальная дистанция.

Госпродпотребслужба, в свою очередь усиливает государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства и выполнением противоэпидемических мероприятий при работе:

дошкольных учреждений,

заведений общественного питания,

физической культуры и спорта,

работы рынков,

учреждений,

оказывающих услуги по размещению,

объектами торговли продовольственными и непродовольственными группами товаров.

Напомним, в Киевской области возможно усиление карантина, через резкий прирост инфицированных коронавирусом.

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