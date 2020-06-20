Ляшко назвал главную причину вспышек коронавируса [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины - Виктор Ляшко заявил, 20 июня, что главной причиной стремительного роста заболеваемости COVID-19 стали - нарушение санитарных норм. Об этом Ляшко заявил по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Основная причина роста - нарушение санитарных мероприятий субъектами хозяйствования. Также на негативную динамику заболеваемости повлияло несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте. Для недопущения ухудшения эпидемической ситуации и вынужденного усиления карантинных мероприятий будет усилен государственный контроль
Минздрав анонсировал проведение регулярных рейдовых проверок по соблюдению субъектами хозяйствования установленных требований. Будет проверяться режим ношения масок, социальная дистанция.
Госпродпотребслужба, в свою очередь усиливает государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства и выполнением противоэпидемических мероприятий при работе:
- дошкольных учреждений,
- заведений общественного питания,
- физической культуры и спорта,
- работы рынков,
- учреждений,
- оказывающих услуги по размещению,
- объектами торговли продовольственными и непродовольственными группами товаров.
Напомним, в Киевской области возможно усиление карантина, через резкий прирост инфицированных коронавирусом.
Читайте также, 19 июня в Украине подтвердили еще 841 случай коронавирусной инфекции, 9 человек умерли.
Ранее мы сообщали, что в 10 областях Украины не готовы смягчать карантин.
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