Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что нужно делать, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину. Граждане должны соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения о социальном дистанцировании, масках и чистых руках.

Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

Санврач считает, что возвращения жесткого карантина, наверное, не хочет никто: ни граждане, ни предприниматели, ни власть.

"Но если мы не будем придерживаться санитарных норм и выполнять рекомендации МОЗ о социальном дистанцировании, масках и чистых руках, может возникнуть проблема. Поэтому лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине, который могут ввести в случае стремительного роста количества случаев коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Ранее мы писали, что в Украине продлят карантин.