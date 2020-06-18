Украина может вернутся к жесткому карантину - МОЗ [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что нужно делать, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину. Граждане должны соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения о социальном дистанцировании, масках и чистых руках.
Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".
Санврач считает, что возвращения жесткого карантина, наверное, не хочет никто: ни граждане, ни предприниматели, ни власть.
"Но если мы не будем придерживаться санитарных норм и выполнять рекомендации МОЗ о социальном дистанцировании, масках и чистых руках, может возникнуть проблема. Поэтому лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине, который могут ввести в случае стремительного роста количества случаев коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.
Ранее мы писали, что в Украине продлят карантин.
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