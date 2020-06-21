В каких регионах Украины не готовы к ослаблению карантина [ Редактировать ]
Киев и еще девять областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий. Такая информация обнародована на сайте Минздрава.
По данным Минздрава к ослаблению противоэпидемических мероприятий не готовы:
- Киеве
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Львовская область
- Ривненская область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
В перечисленных областях, по данным Министерства здравоохранения, превышены показатели заболеваемости COVID-19.
А в Закарпатской и Черновицкой областях вообще превышен показатель загруженности коек.
Напомним, ранее Максим Степанов заявил о ужесточении карантинных правил, так как люди не их не придерживаются.
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