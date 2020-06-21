Киев и еще девять областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий. Такая информация обнародована на сайте Минздрава.

По данным Минздрава к ослаблению противоэпидемических мероприятий не готовы:

Киеве

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Львовская область

Ривненская область

Тернопольская область

Черновицкая область

В перечисленных областях, по данным Министерства здравоохранения, превышены показатели заболеваемости COVID-19.

А в Закарпатской и Черновицкой областях вообще превышен показатель загруженности коек.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил о ужесточении карантинных правил, так как люди не их не придерживаются.

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