"Будем переходить к жестким методам": Степанов рассказал о новых карантинных правилах [ Редактировать ]
С 22 июня Госпотребслужба и Нацполиция будут более жестко реагировать на нарушения карантина штрафами. Об этом Максим Степанов заявил на онлайн-брифинге.
Степанов заявил, что пришло время переходить к более жестким методам борьбы с нарушителями карантинного режима.
Он также отметил, что акцент на ужесточения карантина и оформления штрафов сделал и сам президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании, которое состоялось 21 июня.
Степанов заявил, что в Украине Госпотребслужба и Нацполиция будут проводить более тщательные проверки.
Если входишь в помещение без маски, то держи штраф 17 тыс грн. Если собственник ТРЦ и ресторана не соблюдает правила, то получит штраф 170-340 тыс грн.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской области могут усилить карантин.
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