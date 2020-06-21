С 22 июня Госпотребслужба и Нацполиция будут более жестко реагировать на нарушения карантина штрафами. Об этом Максим Степанов заявил на онлайн-брифинге.

Степанов заявил, что пришло время переходить к более жестким методам борьбы с нарушителями карантинного режима.

Он также отметил, что акцент на ужесточения карантина и оформления штрафов сделал и сам президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании, которое состоялось 21 июня.

Степанов заявил, что в Украине Госпотребслужба и Нацполиция будут проводить более тщательные проверки.

Если входишь в помещение без маски, то держи штраф 17 тыс грн. Если собственник ТРЦ и ресторана не соблюдает правила, то получит штраф 170-340 тыс грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской области могут усилить карантин.

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