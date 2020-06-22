У Кропивницькому показали старовинні вишиванки [ Редактировать ]
У Кропивницькому показали старовинні вишиті сорочки Кіровоградщини, які протягом двох років збирали активісти в етноекспедиціях. Експонатами унікальної виставки стали майже тридцять вишиванок.
Їх під час подорожі селами Кіровоградщини отримали у подарунок від довгожителів. На вишиванках представлені унікальні орнаменти Світловодського, Олександрівського, Маловисківського та Новоархангельського районів. Найстарішій сорочці - сто років. Побачити старовинний одяг можна протягом тижня.
Світлана Буланова, дослідниця проєкту "Баба Єлька":
Бабуся полізла на горище і дістала нам цю сорочку до цього ми бачили лише рослинні мотиви, квіткові, хмелики, а тут ягоди, і рукав зібраний цікаво, її бабуся носила тіки до церкви.
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