Жителів будинку на Позняках розселять [ Редактировать ]
Троє людей загинуло від вибуху будинку на Позняках у столиці. Рятувальники знайшли тіла двох жінок та чоловіка. І припускають - що під завалами ще можуть бути жертви.
Працівники ДСНС намагаються укріпити зруйновану споруду, щоб не обвалилися горішні поверхи. Нагадаю, вибух пролунав напередодні вранці. За попередньою версією, його спричинив витік газу.
Рятувальники евакуювали кілька десятків людей. Будинок тепер імовірно демонтують, а мешканців розселять. Про це йдеться на сайті Київської адміністрації.
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