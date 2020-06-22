В Чернобыльской зоне вспыхнул пожар [ Редактировать ]
В селе Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошел пожар. В настоящее время пожар локализован, но наблюдается тление травы. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, вчера около 21 часов вечера пожар был локализован на площади 3 га.
По состоянию на утро 22 июня наблюдается тление травы, пней и древесины.
К тушению привлечены 11 человек и 3 единицы техники лесного хозяйства.
Ранее мы писали, что в Кривом Роге на Центральном рынке произошел сильный пожар.
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