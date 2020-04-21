Последствия пожара в Чернобыле: опубликованы жуткие кадры [ Редактировать ]
В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров. Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, очаги зафиксированы в селах:
- Корогод,
- Рассоха,
- Кривая Гора
- Рудьки
- Буряковка.
Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос.
Фото: последствия пожара в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)
К тушению пожаров привлечено 1359 человек и 340 единиц техники, из них от ГСЧС 1205 человек о/с и 250 едениц техники (в том числе 3 вертолета, которым 19 апреля осуществлено 93 сбросов - 186 тонн воды).
Ранее мы писали о том, что основные очаги пожара в зоне ЧАЭС потушены. Сильный ветер опять раздул пламя, но его быстро локализовали.
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