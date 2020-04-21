В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров. Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, очаги зафиксированы в селах:

Корогод,

Рассоха,

Кривая Гора

Рудьки

Буряковка.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос.

Фото: последствия пожара в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

К тушению пожаров привлечено 1359 человек и 340 единиц техники, из них от ГСЧС 1205 человек о/с и 250 едениц техники (в том числе 3 вертолета, которым 19 апреля осуществлено 93 сбросов - 186 тонн воды).

Ранее мы писали о том, что основные очаги пожара в зоне ЧАЭС потушены. Сильный ветер опять раздул пламя, но его быстро локализовали.