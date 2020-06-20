В Кривом Роге на Центральном рынке произошел сильный пожар (видео) [ Редактировать ]
В Кривом Роге произошел пожар на территории Центрального рынка на улице Серафимовича. Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.
Сообщение о возгорании спасатели получили 19 июня в 22:37. Прибыв на место, пожарники увидели, что огнем охвачены металлические павильоны с продовольственными товарами.
Пожар локализовали к 23:44 и ликвидировали в 00:40. Пламя уничтожило 22 торговых павильона. Общая площадь пожара составила 240 кв. м.
В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Сумма ущерба и причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Украине непогода обесточила почти 200 населенных пунктов.
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