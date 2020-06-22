Жуткий взрыв в девятиэтажке на столичных Позняках, который произошел 21 июня, убил целую семью. Стало известно, что умерли муж, жена и их сын, выжить удалось только дочери. Об этом передает "Главред".

"С утра на место взрыва начали приходить люди. Это соседи, которые живут в соседних домах. Одна из женщин знала девочку, чьи родственники погибли", - рассказал журналист.

По словам женщины, все три известные жертвы взрыва оказались семьей.

"Она сидела безразличная и все время говорила: где моя мама. Я думала она только маму потеряла, а вечером я узнала, что она потеряла и брата, и отца", - рассказала соседка.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что по-прежнему неизвестна судьба еще трех человек. В то же время Антон Геращенко предположил, что под завалами могут находится еще два человека. Поисковые работы спасатели планируют завершить до вечера 22 июня

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июня, около 10:00 в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Разрушены этажи с пятого по восьмой. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь.