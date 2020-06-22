По состоянию на 07:00 понедельника, 22 июня, на месте взрыва в десятиэтажном жилом доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Дарницком районе Киева найдены тела трех погибших людей. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В результате трагедии пять человек получили травмы и были госпитализированы. Спасатели освободили из-под завалов трех жильцов. К поиску людей под обломками привлечены кинологи со служебными собаками.

23 человека были эвакуированы из аварийной многоэтажки, им оказывают экстренную психологическую помощь.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. Всего 460 человек и 70 единиц техники.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июня, около 10:00 в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Разрушены этажи с пятого по восьмой. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь.

Ранее сообщалось, что эксперты признали дом, в котором произошел взрыв, не пригодным для жилья.