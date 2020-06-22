Начальник районного отдела МВД по Курской области России, подполковник полиции Дмитрий Борзенков задержан по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Полицейского подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, по заданию которой он якобы "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

Лефортовский суд Москвы арестовал Борзенкова до 18 августа. Его отстранили от должности.

Статья о госизмене (ст. 275 УК РФ) предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила капитана военного корабля, завербованного ФСБ.