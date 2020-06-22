Изнасилование в Кагарлыке: суд принял решение [ Редактировать ]
В понедельник, 22 июня, Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейских, подозреваемых в изнасиловании женщины в Кагарлыке. Они пробудут под стражей до 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Таким образом суд отклонил апелляцию стороны защиты об изменении меры пресечения.
22 июня 2020 коллегия судей судебной палаты… рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года, которым… применена в отношении подозреваемых К. и С. мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.
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