Изнасилование в Кагарлыке: против подозреваемых полицейских открыли новые дела [ Редактировать ]
Против сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке, подозреваемых в пытках женщины, открыли новые дела. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Начальник спецдепартамента ОГП по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов рассказал, что случаи насилия в полицейском участке в Кагарлыке были и ранее, в связи с чем уже открыто несколько новых дел. Фигурантами новых дел, в частности, являются Николай Кузив и Сергей Сулима (подозреваемые по делу об изнасиловании в райотделе).
Как пояснил Белоусов, дела были открыты уже после скандала с изнасилованием.
Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия, - ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе.
Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.
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