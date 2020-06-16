Против сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке, подозреваемых в пытках женщины, открыли новые дела. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Начальник спецдепартамента ОГП по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов рассказал, что случаи насилия в полицейском участке в Кагарлыке были и ранее, в связи с чем уже открыто несколько новых дел. Фигурантами новых дел, в частности, являются Николай Кузив и Сергей Сулима (подозреваемые по делу об изнасиловании в райотделе).

Как пояснил Белоусов, дела были открыты уже после скандала с изнасилованием.

Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия, - ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе.

Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.