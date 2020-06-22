Сезон щойно почався, а курорти Миколаївщини вже зазнають збитків. Відпочивальники - чи не єдине джерело прибутку для місцевих мешканців. Нині ж на пляжах поодинокі курортники, крамниці та кав'ярні зачинені, туристичні заклади майже порожні. Марина Михайловська побувала в Чорноморській ОТГ.

Очаківський край - знане місце сімейного відпочинку. Тут і пансіонати, і готелі, і дитячі табори. Зазвичай уже в червні на Чорноморській косі безліч людей. Але не цього року.

Віталій, відпочивальник:

Нормально, спокойно. Это самое главное. Для нашего с супругой возраста спокойствие - самое главное.

Власниця однієї з баз нарікає на коронавірус.

Наталія Іванцова, власниця бази відпочинку:

Из 100 мест у меня сегодня 10 человек.

Запевняє - усіх санітарних норм тут дотримуються.

Обрабатуємо антисептиком пульти від телевізора, кондиціонера, кожну тумбочку, стіл, душову кабіну після кожного клієнта.

Майже 700 дітей та більше сотні працівників. Це одна з найбільших оздоровниць Миколаївщини. Тут з надією чекають, що таким закладам все ж дозволять відкритися у 2020.

Добро пожаловать!

Приймати дітлахів з усієї України готувалися ще з зими. Витратили чимало грошей, та чи зможуть заробити цього року невідомо.

Юрій Лощиць, директор дитячого оздоровчого табору:

Було перебудовано корпуси, в яких замінено вікна, меблі, фурнітуру всередині. Проведено капітальний ремонт їдальні. Впроваджена система ХААСП, відповідно до якої необхідно було закупити обладнання.

Зрив літнього сезону стане неабиякою проблемою для Чорноморської ОТГ. Більшість місцевих мешканців працюють на базах відпочинку, постачають їм продукти чи здають в оренду житло. Іншу роботу в цих краях знайти тяжко. Туризм формує третину бюджету громади.

Андрій Дмитренко, Чорноморський сільський голова:

Якщо не працюють заклади відпочинку, не буде сплачуватися податок з найманих працівників, і в них повиникають проблеми з оплатою за землю, за нерухоме майно, які вони обов'язково повинні платити. Сьогодні важко сказати, як буде ситуація розвиватися в липні-серпні, але червень у нас уже випав.

Через коронавірус та відсутність відпочивальників громада уже недоотримала майже 2 мільйони гривень.

Андрій Дмитренко, Чорноморський сільський голова:

Я працюю 18 років. Це вперше ми не виконуємо 3-ій місяць підряд планові показники. Завжди в травні-червні ми вирівнювалися. Цього року не вдається.

Оздоровниці хоча й підраховують збитки, але на туристів чекають аж до середини вересня. Поки що на Чорноморській косі випадків захворювання на коронавірус не зафіксовано.