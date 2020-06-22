С целью значительно уменьшить вес и стоимость оборудования для передачи данных между Землей и Луной построят новый спутник. Об этом пишет cikavosti.com.

Новым проектом займется частная компания CommStar Space Communications - с его помощью планируется сократить часть расходов, затрачиваемых на передачу данных с Луны на Землю, благодаря установлению спутника ретрансляции данных между небесными телами.

Читайте также NASA готовит полет к Нептуну и странному спутнику Тритону

Благодаря новому спутнику можно будет снизить вес, мощность и стоимость любого коммуникационного оборудования, которое в будущем будет доставляться с Земли на Луну. Во всем этом деле компании будет помогать Thales Alenia Space - вместе они разрабатывают свой первый спутник, который будет называться CommStar-1.

В случае успеха, обе компании в сотрудничестве намерены создать целую сеть управляемых спутников. Их планируется использовать в качестве магистрали коммуникационной инфраструктуры между Землей, Луной и другими районами глубокого космоса.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 58 спутниками Starlink.

Также мы писали о том, что NASA построит пилотируемый жилой блок возле Луны.