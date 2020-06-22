Связь с космосом: между Землей и Луной построят спутник [ Редактировать ]
С целью значительно уменьшить вес и стоимость оборудования для передачи данных между Землей и Луной построят новый спутник. Об этом пишет cikavosti.com.
Новым проектом займется частная компания CommStar Space Communications - с его помощью планируется сократить часть расходов, затрачиваемых на передачу данных с Луны на Землю, благодаря установлению спутника ретрансляции данных между небесными телами.
Благодаря новому спутнику можно будет снизить вес, мощность и стоимость любого коммуникационного оборудования, которое в будущем будет доставляться с Земли на Луну. Во всем этом деле компании будет помогать Thales Alenia Space - вместе они разрабатывают свой первый спутник, который будет называться CommStar-1.
В случае успеха, обе компании в сотрудничестве намерены создать целую сеть управляемых спутников. Их планируется использовать в качестве магистрали коммуникационной инфраструктуры между Землей, Луной и другими районами глубокого космоса.
Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 58 спутниками Starlink.
Также мы писали о том, что NASA построит пилотируемый жилой блок возле Луны.
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