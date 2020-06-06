Американское космическое агентство NASA построит пилотируемый жилой блок возле Луны. Контракт на создание отсека станции Gateway стоимостью 187 млн долларов заключен с компанией Orbital Science Corporation. Об этом сообщили в пресс-службе NASA, передает rusjev.net.

"NASA заключило контракт на создание модуля для экипажа окололунной станции Gateway", - говорится в сообщении агентства.

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Сумма контракта включает создание дизайна жилого и логистического блока станции. Планируется, что его представят до конца 2020 года.

Orbital Science Corporation является дочерним предприятием Northrop Grumman - военно-промышленной компании, которая в мае прошлого года вошла в список NASA по разработке космических аппаратов для высадки на Луну в рамках программы "Артемида".

Ожидается, что жилой и логистический блоки станут местом проживания экипажа, который прибудет на окололунную станцию. Согласно проекту, он будет похож на квартиру-студию и совместно с кораблем Orion обеспечит подходящую для людей среду. Подробности о жилом модуле станут известны еще до начала производства, но после того, как NASA утвердит проект.

Ранее сообщалось, что NASA ввело правила поведения на Луне.

Также мі писали о том, что в июне произойдет три лунных затмения.