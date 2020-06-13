SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 58 спутниками Starlink (видео) [ Редактировать ]
Компания SpaceX Илона Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту 58 спутников проекта Starlink. Трансляция велась на сайте компании.
Запуск ракеты состоялся с мыса Канаверал в штате Флорида. Кроме спутников, на орбиту были выведены три аппарата американской компании Planet Labs, предназначенные для мониторинга поверхности Земли.
Через 9 девять минут после запуска первая ступень ракеты, которая использовалась в третий раз, была успешно посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.
Starlink - телекоммуникационный проект, в рамках которой SpaceX намеревается обеспечить широкополосным интернетом весь мир. На орбиту уже запустили девять ракет со спутниками Starlink, их группировка насчитывает 538 аппаратов. В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов.
В настоящее время компания Илона Маска является крупнейшим спутниковым оператором в мире. SpaceX планирует начать предлагать услуги спутникового интернета в США уже в конце 2020 года. Чтобы получить доступ к сети, пользователям потребуется лишь небольшой терминал.
Liftoff! pic.twitter.com/NuKBSc0esf— SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020
Ранее сообщалось, что SpaceX получила разрешение на повторное использование пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
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