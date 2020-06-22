Власник банку "Фінансова ініціатива" вимагає від державних і правоохоронних структур виконати рішення суду і виплатити компенсацію [ Редактировать ]
Виплатити компенсацію за незаконно ліквідований банк і виконати рішення суду, який визнав кримінальне провадження неправомірним. Це вимоги бізнесмена Олега Бахматюка - до державних і правоохоронних структур. Більше про гучну історію - далі.
Остаточно і без оскарження. Верховний суд України поставив крапку в історії виведення НБУ з ринку банку "Фінансова ініціатива". Суд визнав дії Нацбанку протиправними і відмінив постанову.
Олег Бахматюк, акціонер банку "Фінансова ініціатива":
Воно таке вистраждане п'ятирічною нашою боротьбою.
Банкопад минулих років у Нацбанку охрестили великим очищенням. З майже двохсот банків за два роки лишилася хіба половина. Фінустанови закривали і через платіжну неспроможність, і через відмову повертати гроші вкладникам. Але під ліквідацію потрапляли і ліквідні банки.
Олег Бахматюк, акціонер банку "Фінансова ініціатива":
Банк був робочий ліквідний, міг працювати, цинічно виведений за рахунок дисконтування державних паперів, про що підтверджено...
У листопаді 14-го року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію в ще одному банку Олега Бахматюка - VAB банку. За місяць до того регулятор виділив банку стабілізаційний кредит на майже півтора мільярда гривень. У їхньому заволодінні і звинуватили власника.
Дмитро Лошаков, адвокат Олега Бахматюка:
Вже достовірно встановлено і підтверджено національним банком України, що кошти стабілізаційного кредиту були витрачені на розрахунки з вкладниками VAB банку фізичними особами понад 80 тисяч осіб отримали свої кошти. Вказані обставини, підтверджені експертизами: офіційним аудитом та офіційною відповіддю національного банку.
5 червня Печерський суд визнав поновлення кримінального провадження проти Бахматюка незаконним.
Дмитро Лошаков, адвокат Олега Бахматюка:
Зазначена ухвала була спрямована до виконання до Офісу генерального прокурора, нажаль пройшло вже понад два тижні реакції Офісу генерального прокурора немає, ухвала суду не виконана і у нас виникають питання, чому іде зволікання з виконанням рішення суду, остаточного рішення суду, що підлягає негайному виконанню.
Відтак, бізнесмен Олег Бахматюк сподівається, в Офісі генпрокурора таки виконають рішення суду. А за неправомірну ліквідацію банків вимагатиме компенсацію.
Олег Бахматюк, акціонер банку "Фінансова ініціатива":
Згідно нового закону що прийняла ВР ми його і вернути собі не можемо та там і нема що вертати, але воно показує, що правда на нашій стороні і щоб рухатись далі в міжнародних інстанціях і в українських і доказувати позицію.
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