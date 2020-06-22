Виплатити компенсацію за незаконно ліквідований банк і виконати рішення суду, який визнав кримінальне провадження неправомірним. Це вимоги бізнесмена Олега Бахматюка - до державних і правоохоронних структур. Більше про гучну історію - далі.

Остаточно і без оскарження. Верховний суд України поставив крапку в історії виведення НБУ з ринку банку "Фінансова ініціатива". Суд визнав дії Нацбанку протиправними і відмінив постанову.

Олег Бахматюк, акціонер банку "Фінансова ініціатива":

Воно таке вистраждане п'ятирічною нашою боротьбою.

Банкопад минулих років у Нацбанку охрестили великим очищенням. З майже двохсот банків за два роки лишилася хіба половина. Фінустанови закривали і через платіжну неспроможність, і через відмову повертати гроші вкладникам. Але під ліквідацію потрапляли і ліквідні банки.

Олег Бахматюк, акціонер банку "Фінансова ініціатива":

Банк був робочий ліквідний, міг працювати, цинічно виведений за рахунок дисконтування державних паперів, про що підтверджено...

У листопаді 14-го року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію в ще одному банку Олега Бахматюка - VAB банку. За місяць до того регулятор виділив банку стабілізаційний кредит на майже півтора мільярда гривень. У їхньому заволодінні і звинуватили власника.

Дмитро Лошаков, адвокат Олега Бахматюка:

Вже достовірно встановлено і підтверджено національним банком України, що кошти стабілізаційного кредиту були витрачені на розрахунки з вкладниками VAB банку фізичними особами понад 80 тисяч осіб отримали свої кошти. Вказані обставини, підтверджені експертизами: офіційним аудитом та офіційною відповіддю національного банку.

5 червня Печерський суд визнав поновлення кримінального провадження проти Бахматюка незаконним.

Дмитро Лошаков, адвокат Олега Бахматюка:

Зазначена ухвала була спрямована до виконання до Офісу генерального прокурора, нажаль пройшло вже понад два тижні реакції Офісу генерального прокурора немає, ухвала суду не виконана і у нас виникають питання, чому іде зволікання з виконанням рішення суду, остаточного рішення суду, що підлягає негайному виконанню.

Відтак, бізнесмен Олег Бахматюк сподівається, в Офісі генпрокурора таки виконають рішення суду. А за неправомірну ліквідацію банків вимагатиме компенсацію.

Олег Бахматюк, акціонер банку "Фінансова ініціатива":