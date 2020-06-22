Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пандемия коронавируса изменила мир и все страны должны на это отреагировать. Об этом он сказал в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

Надо менять приоритеты, прекратить все войны, все средства и технологии должны быть направлены на здравоохранение, на медицину, климатические проблемы..

По мнению президента, снижение долговой нагрузки на развивающиеся страны, к которым относится и Украина, позволит избежать глобального кризиса.

Надо пересмотреть систему долгов. Сейчас всем странам будет очень трудно, если мы этого не сделаем. И по всему миру начнется сильнейший экономический кризис.

Напомним, за сутки коронавирус "заразил" рекордное количество человек в мире. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Северной и Южной Америке.