"Надо пересмотреть систему долгов": Зеленский выступил с заявлением [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пандемия коронавируса изменила мир и все страны должны на это отреагировать. Об этом он сказал в интервью канадскому изданию Globe and Mail.
Надо менять приоритеты, прекратить все войны, все средства и технологии должны быть направлены на здравоохранение, на медицину, климатические проблемы..
По мнению президента, снижение долговой нагрузки на развивающиеся страны, к которым относится и Украина, позволит избежать глобального кризиса.
Надо пересмотреть систему долгов. Сейчас всем странам будет очень трудно, если мы этого не сделаем. И по всему миру начнется сильнейший экономический кризис.
Напомним, за сутки коронавирус "заразил" рекордное количество человек в мире. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Северной и Южной Америке.
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