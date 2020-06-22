Несмотря на пандемию, в ближайшее время, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на встречу лидеров "нормандского формата". Об этом он заявил в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает Офиса президента.

Мы обращались на Минской площадке с призывом прекращения огня. Сейчас гораздо больше важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией - в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно.

Он напомнил, что на сегодня Киев изменил подход к Минскому процессу - в украинскую делегацию ТКГ вошли люди, которые "не просто слушают и говорят, но и принимают решения".

Зеленский подразумевает, в частности, вице-премьер-министра, заместителей министров и так далее.

Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в нормандской формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы все для этого делаем.

Еще глава государства отметил, что Киев отправляет гуманитарные конвои в ОРДЛО и гуманитарные грузы от Красного Креста. Однако в оккупации не открывают доступ для большинства автомобилей представителей ОБСЕ.

"Тем не менее, мы все еще верим (в достижение мира дипломатическим путем - ред.). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 1 июня заявил, что Россия не может быть возвращена в состав "Большой семерки", пока не произойдет полного восстановления территориальной целостности Украины. Мы благодарны за эту поддержку. Только всем миром надо давить на Россию, иначе результата не будет", - сказал президент в интервью.

Ранее сообщалось, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске обсуждались условия проведения выборов на Донбассе.